Basket femminile, Europei Under 20: l’Italia crolla nel secondo tempo e cede in semifinale alla Spagna (Di venerdì 15 luglio 2022) Sfuma il sogno dell’Italia ed è la Spagna la prima finalista degli Europei Under 20 di Basket femminile, che si stanno svolgendo a Sopron in Ungheria. Le azzurre sono state sconfitte per 56-40 al termine di un match che ha visto la squadra di coach Mazzon rimanere in partita nel solo primo tempo. Un terzo quarto da incubo (parziale 19-4) ha proiettato le iberiche verso la finale, dove ora attendono la vincente dell’altra semifinale tra Francia e Repubblica Ceca. Un buon avvio delle spagnole, ma l’Italia è attenta e risponde colpo su colpo. Un parziale di 11-0 tra fine primo ed inizio secondo quarto lancia le azzurre sul +10 (20-10). l’Italia mantiene la doppia cifra di vantaggio, ma Contell riesce ad ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Sfuma il sogno deled è lala prima finalista degli20 di, che si stanno svolgendo a Sopron in Ungheria. Le azzurre sono state sconfitte per 56-40 al termine di un match che ha visto la squadra di coach Mazzon rimanere in partita nel solo primo. Un terzo quarto da incubo (parziale 19-4) ha proiettato le iberiche verso la finale, dove ora attendono la vincente dell’altratra Francia e Repubblica Ceca. Un buon avvio delle spagnole, maè attenta e risponde colpo su colpo. Un parziale di 11-0 tra fine primo ed inizioquarto lancia le azzurre sul +10 (20-10).mantiene la doppia cifra di vantaggio, ma Contell riesce ad ...

