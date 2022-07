Wta Palermo 2022 | wild card a Cocciaretto | Stefanini ed Errani | sei azzurre nel main draw

(Di giovedì 14 luglio 2022) Sono adesso dieci le giocatrici italiane che giocheranno, tra tabellone principale e qualificazioni, il torneo Wta disui campi del Country Club di viale dell’Olimpo. Con le seiannunciate dall’organizzazione del torneo, Elisabetta, Lucreziae Sarasi aggiungono alle già presenti Martina Trevisan, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti per il, mentre nel tabellone di promozione Lisa Pigato, Matilde Paoletti e Nuria Brancaccio si uniscono a Dalila Spiteri che ha vinto le prequalificazioni. SportFace.

davanti a circa 500 spettatori, la palermitana Virginia Ferrara con il punteggio di 6 - 0 6 - 0."È una bella emozione potere partecipare per la quarta volta di fila aldi- ha detto Spiteri a fine partita - sono felice di essere anche per quest'anno la siciliana più forte.