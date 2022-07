LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA | Ciccone in fuga | Froome e Pidcock attaccano in discesa Gruppo controllato dalla Jumbo-Visma

(Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE14.49 Il ritardo delMaglia Gialla rispetto alla testa della corsa raggiunge i 2’30”. 14.48 I quattro battistrada si trovano ora sul tratto in contropendenza che divide lain due parti. Il distacco discende sotto al minuto. 14.47 Superati i primi 50 km odierni. Ne mancano 115. 14.46 Problema meccanico per Mattia Cattaneo che dovrà cambiare la bicicletta. 14.45 In testa alchiacchierano tranquilli i tre belgi della. Si alternano nel disegnare le traiettorie Van Aert, Benoot e Van Hooydonck. 14.43 La testa della corsa è formata da Louis Meintjes (Intermarché – Wanty Gobert ...

14.19 Matis Louvel perde le ruote dei compagni di fuga. 14.18 Ricordiamo che il GPM del Galibier è un hors - categorie. In palio dunque 20 punti per il primo a transitare sul traguardo.Dopo la tappa che ha ribaltato la classifica il Tour ritrova l'Alpe d'Huez e celebra i 70 anni dalla prima salita di Coppi. Si riparte con Vingegaard nuova maglia gialla ...TOUR DE FRANCE - Il team manager della UAE Emirates smentisce le voci secondo cui anche Tadej Pogacar sia positivo al covid dopo i casi di Laengen ...