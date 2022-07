Il vero dramma di Conte: lui scrolla l’albero della crisi di governo e Dibba ne raccoglie i frutti (Di giovedì 14 luglio 2022) Come quel soldato che annunciava trionfante ai suoi superiori «li ho fatti tutti prigionieri, ma non mi vogliono seguire» così Giuseppe Conte s’illude di scandire il ritmo della crisi. In realtà, a dettare la linea è la trazione anti-sistema del M5S, tornata dominante dopo la scissione che l’ha affrancata dal contrappeso governista di Luigi Di Maio. Il fatto strano è Conte stia di qua piuttosto che di là. Antropologicamente parlando, infatti, Giuseppi starebbe molto più a proprio agio con i poltronisti alla Giggino che con i barricaderi nostalgici di Dibba, inteso come Alessandro Di Batttista, meglio noto come il Che di Roma nord. Non è una questione da sottovalutare. Conte non è mai stato un barricadero Non foss’altro perché in caso di crisi è Conte ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 luglio 2022) Come quel soldato che annunciava trionfante ai suoi superiori «li ho fatti tutti prigionieri, ma non mi vogliono seguire» così Giuseppes’illude di scandire il ritmo. In realtà, a dettare la linea è la trazione anti-sistema del M5S, tornata dominante dopo la scissione che l’ha affrancata dal contrappeso governista di Luigi Di Maio. Il fatto strano èstia di qua piuttosto che di là. Antropologicamente parlando, infatti, Giuseppi starebbe molto più a proprio agio con i poltronisti alla Giggino che con i barricaderi nostalgici di, inteso come Alessandro Di Batttista, meglio noto come il Che di Roma nord. Non è una questione da sottovalutare.non è mai stato un barricadero Non foss’altro perché in caso di...

