Ucraina: presidente Dpr, 'riconoscimento Nord Corea apre strada a partenariato economico' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Donetsk, 13 lug. (Adnkronos) - La Nord Corea ha riconosciuto l'indipendenza della Repubblica popolare di Donetsk, secondo un comunicato diffuso dal servizio stampa del capo dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk (Dpr) Denis Pushilin, che rileva come "questa decisione politica diventerà la base per l'ulteriore sviluppo delle relazioni nella sfera economica. Il partenariato bilaterale aumenterà la geografia del commercio per le imprese della Dpr". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Donetsk, 13 lug. (Adnkronos) - Laha riconosciuto l'indipendenza della Repubblica popolare di Donetsk, secondo un comunicato diffuso dal servizio stampa del capo dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk (Dpr) Denis Pushilin, che rileva come "questa decisione politica diventerà la base per l'ulteriore sviluppo delle relazioni nella sfera economica. Ilbilaterale aumenterà la geografia del commercio per le imprese della Dpr".

