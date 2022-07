Trovati morti due ristoratori italiani a Stoccarda (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non ancora del tutto chiara la dinamica della vicenda, ma è probabile che si siano uccisi fra loro dopo un litigio Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non ancora del tutto chiara la dinamica della vicenda, ma è probabile che si siano uccisi fra loro dopo un litigio

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Marmolada, bilancio definitivo: sono 11 tra morti e dispersi Il governatore Zaia: dei feriti, 7 sono ancora in ospe… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Due ristoratori italiani sono stati trovati uccisi in un stanza nel seminterrato del ristorante 'Vall… - Affaritaliani : Germania, giallo a Stoccarda: trovati morti due ristoratori italiani - domenicosabell1 : Giallo a Stoccarda, due noti ristoratori italiani trovati morti in una cantina - lacittanews : Sgomento a Roccagorga (Latina) paese di origine di Gianni Valle STOCCARDA – Due ristoratori italiani sono stati tro… -