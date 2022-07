Perché la Boldrini sbaglia (ancora una volta) (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'ultima battaglia ideologica dell'esponente dem: "Non date alle bambine le pentoline e le Barbie". Ecco Perché sbaglia Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'ultima battaglia ideologica dell'esponente dem: "Non date alle bambine le pentoline e le Barbie". Ecco

MarkusVril : @HoaraBorselli La Boldrini deve cambiare spacciatore perché Santori delle Sardine gliela vende tagliata male. - arianna_enea : @staplica Ma perché dobbiamo decidere noi !!!!!!!Decidono i bambini o le bambine ??se vogliono giocare con le barbie non te #boldrini - DaOrbi : @matteosalvinimi Non festeggiano per quello. Si era sparsa la voce che ci sarebbe stata la Boldrini ad accoglierli,… - paolagi25533773 : @HoaraBorselli Ma anche dare alle bambine giochi da maschio non è corretto bisognerebbe dare ai maschietti pentolin… - 1IsabellaMilani : @MadameA02 Perché c'è #Boldrini ? Non ho letto -

Pd, Boldrini: 'Basta dare alle bimbe le Barbie, va fatto un lavoro culturale' 'Non è proprio il caso di dare alle bambine le pentoline o le Barbie, perché bisogna fare un ... Il video è stato rilanciato da Matteo Salvini: 'Boldrini e Pd, se non ci fossero bisognerebbe ...