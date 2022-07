Nuovo 'guscio' per gli Starlink (Di mercoledì 13 luglio 2022) Con un Nuovo lancio di un razzo Falcon 9, questa volta dalla base di Vandenberg, sulla costa pacifica, ha preso il via il dislocamento dei satelliti Starlink in un Nuovo 'guscio' polare. Il booster del primo stadio era al suo sesto volo. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 13 luglio 2022) Con unlancio di un razzo Falcon 9, questa volta dalla base di Vandenberg, sulla costa pacifica, ha preso il via il dislocamento dei satellitiin un' polare. Il booster del primo stadio era al suo sesto volo.

