Lazio, rifiutata un'amichevole estiva con un top club di A (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Lazio ha detto "No, grazie", al Milan. La proposta però non era per un affare di mercato, ma per una possibile amichevole... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Laha detto "No, grazie", al Milan. La proposta però non era per un affare di mercato, ma per una possibile...

Pubblicità

sportli26181512 : Lazio, rifiutata un'amichevole estiva con un top club di A: La Lazio ha detto 'No, grazie', al Milan. La proposta p… - LALAZIOMIA : Lazio, rifiutata un'amichevole estiva con un top club di A - LALAZIOMIA : Doig al Verona: rifiutata l'offerta della Lazio per Ilic - FlavioSchiavon3 : @AlfredoPedulla Se ha già rifiutata il Monza per aspettare la @OfficialSSLazio, non vedo il motivo per cui debba to… - infoitsport : Sky - Lazio, offerta per Casale rifiutata dal Verona! -