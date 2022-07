Il Monza “scommette” sulla salvezza: 23 mln in obblighi di riscatto (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Obiettivo decimo posto”. Così l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha fissato l’obiettivo per il club brianzolo di proprietà di Silvio Berlusconi, che si prepara allo storico esordio in Serie A. “Come obiettivo aziendale mi sono posto il decimo posto. Non dobbiamo parlare di salvezza. All’inizio dell’anno scorso mi dicevano che portava sfortuna dire che dovevamo Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Obiettivo decimo posto”. Così l’amministratore delegato delAdriano Galliani ha fissato l’obiettivo per il club brianzolo di proprietà di Silvio Berlusconi, che si prepara allo storico esordio in Serie A. “Come obiettivo aziendale mi sono posto il decimo posto. Non dobbiamo parlare di. All’inizio dell’anno scorso mi dicevano che portava sfortuna dire che dovevamo Calcio e Finanza.

