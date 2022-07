Il medico del futuro? Metà clinico e metà ingegnere, sfida ‘medtech’ (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Il camice, lo stetoscopio, la pazienza nell’ascolto dei pazienti, ma anche l’intelligenza artificiale, la robotica, i big data e la cybersecurity. La valigia del medico del futuro si arricchisce di nuove competenze e professionalità per affrontare le sfide di un settore in espansione: il medtech. A tracciare, in 7 punti, come sarà il dottore di domani sono gli esperti intervenuti a Roma al convegno ‘Medtech, presente futuro, università e imprese disegnano il domani’, organizzato dall’Università Campus Bio-medico con il patrocinio di Unindustria. Il Campus Bio-medico ha annunciato anche l’avvio di due nuovi corsi di laurea in inglese: ‘Medicine and Surgery Medtech’ e ‘Biomedical Engeneering’. “Sono 7 le caratteristiche che dovrà avere il medico di domani per operare in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Il camice, lo stetoscopio, la pazienza nell’ascolto dei pazienti, ma anche l’intelligenza artificiale, la robotica, i big data e la cybersecurity. La valigia deldelsi arricchisce di nuove competenze e professionalità per affrontare le sfide di un settore in espansione: il medtech. A tracciare, in 7 punti, come sarà il dottore di domani sono gli esperti intervenuti a Roma al convegno ‘Medtech, presente, università e imprese disegnano il domani’, organizzato dall’Università Campus Bio-con il patrocinio di Unindustria. Il Campus Bio-ha annunciato anche l’avvio di due nuovi corsi di laurea in inglese: ‘Medicine and Surgery Medtech’ e ‘Biomedical Engeneering’. “Sono 7 le caratteristiche che dovrà avere ildi domani per operare in ...

