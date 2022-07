GaE e GPS, scadenze scioglimento riserva il 16 e 21 luglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Entro le ore 14 del 16 luglio il personale docente inserito in GaE, graduatorie ad esaurimento, può inoltrare l'istanza relativa allo scioglimento della riserva sul sostegno. Il 21 luglio è invece la scadenza per lo scioglimento della riserva abilitazione/specializzazione sostegno per coloro che hanno presentato domanda entro il 31 maggio nelle GPS, graduatorie provinciali per le supplenze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 luglio 2022) Entro le ore 14 del 16il personale docente inserito in GaE, graduatorie ad esaurimento, può inoltrare l'istanza relativa allodellasul sostegno. Il 21è invece la scadenza per lodellaabilitazione/specializzazione sostegno per coloro che hanno presentato domanda entro il 31 maggio nelle GPS, graduatorie provinciali per le supplenze. L'articolo .

