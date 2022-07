WWE: Brock Lesnar fa bene a Raw, tutto esaurito e ascolti in aumento (Di martedì 12 luglio 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw su USA Network. La puntata che ha visto il ritorno di Brock Lesnar, per quanto riguarda i dati sugli ascolti, ha fatto registrare un totale di 1.735.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.44. Effetto Lesnar Questi numeri fanno registrare un aumento negli ascolti per lo show rosso rispetto alla settimana scorsa, infatti si può notare un aumento di circa 200.000 spettatori rispetto la puntata precedente e anche il dato nel rating è aumentato. Sicuramente la presenza di The Beast ha aiutato di molto lo show, infatti oltre agli ascolti che sono saliti, l’arena ha fatto registrare il tutto esaurito. Leggi su zonawrestling (Di martedì 12 luglio 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw su USA Network. La puntata che ha visto il ritorno di, per quanto riguarda i dati sugli, ha fatto registrare un totale di 1.735.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.44. EffettoQuesti numeri fanno registrare unnegliper lo show rosso rispetto alla settimana scorsa, infatti si può notare undi circa 200.000 spettatori rispetto la puntata precedente e anche il dato nel rating è aumentato. Sicuramente la presenza di The Beast ha aiutato di molto lo show, infatti oltre agliche sono saliti, l’arena ha fatto registrare il

