Simone Biles | una hostess la scambia per una bambina | ' Vuoi un quaderno per colorare?' La risposta della campionessa olimpica

Pubblicità

Lola822 : @itsjustmeHowieG @TeamUSA @Simone_Biles Ditto - _g_m_r_7_ : Simone Biles 25enne plurimedagliata olimpica alta meno di 1 metro e mezzo...sale su un aereo e lo Stewart le da un… - itzdomnic : io come simone biles a cui offrono il libro da colorare sull'aereo perché a 25 anni la scambiano per una bambina - RSheaWatts : @afcjxmes Messi Djok MJ Ali Simone Biles - __QueenTay_ : Amo il fatto che questa cosa sarebbe potuta benissimo succedere anche a me perché anche se ho 25 anni sono bassa e… -

Sky Sport

Non importa che tu sia la ginnasta statunitense più premiata al mondo, potrà sempre capitare che qualcuno non ti riconosca. È successo ache, di ritorno dalla sua visita al presidente Joe Biden a Washington, è stata scambiata per una bambina . Leggi anche > Jill Biden e la gaffe al convegno degli ispanici: 'Latino - ...Oltre all'onorificenza per Steve Jobs è stata annunciata l'assegnazione di altre Medaglie Presidenziali della Libertà a:, SisterCampbell, Julieta García, Gabrielle Giffords, Fred ... Usa, a Megan Rapinoe e Simone Biles la Medaglia presidenziale della libertà Non importa che tu sia la ginnasta statunitense più premiata al mondo, potrà sempre capitare che qualcuno non ti riconosca. È successo a Simone Biles che, di ...Lo ha reso noto la Casa Bianca: «La sua immaginazione e creatività hanno portato ad invenzioni che hanno cambiato e continuano a cambiare il modo in cui il mondo comunica» ...