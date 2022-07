Pensione in anticipo: chi ci andrà dal 1º gennaio 2023 (Di martedì 12 luglio 2022) Pensioni, la riforma arranca e i tempi non consentono di temporeggiare ancora troppo a lungo: il tavolo governo-sindacati avviato con l’obiettivo di giungere a una mini-riforma condivisa è fermo da oltre quattro mesi e dal 2023... Leggi su europa.today (Di martedì 12 luglio 2022) Pensioni, la riforma arranca e i tempi non consentono di temporeggiare ancora troppo a lungo: il tavolo governo-sindacati avviato con l’obiettivo di giungere a una mini-riforma condivisa è fermo da oltre quattro mesi e dal...

