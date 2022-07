Mazda - Le elettriche potrebbero essere vendute con un marchio ad hoc

Leggi su quattroruote

(Di martedì 12 luglio 2022) Un nome ufficiale ancora non c'è. Ma è molto probabile che, nei prossimi anni, daremo il benvenuto a unindipendente, che campeggerà fiero sui musi delle future. Modelli che nasceranno, com'è noto, sulla nuova architettura scalabile Skyactiv EV, attesa per il 2025. A rivelare a Quattroruote la volontà di Hiroshima di valutare l'opportunità di dare vita a un sub-brand specificamente dedicato alle emissioni zero è stato Naohito Saga, general manager della strategia prodotto della Casa giapponese. Serie valutazioni. L'approccio dellaal mondo elettrico, comunque, è ancora piuttosto cauto, specialmente se confrontato con quello di alcune Case del Vecchio Continente. Stiamo seriamente valutando la nascita di un nuovo brand, anche se non abbiamo ancora certezza che ci sia un mercato ampio per ...