Charles Leclerc | obiettivo-mondiale | trazione e pit-stop | la strada per il trionfo

(Di martedì 12 luglio 2022) Con una Ferrari così, sognare si può. I GP d'Inghilterra e Austria lo dimostrano, per una Rossa in grado di fare doppietta di vittorie nelle due case della Red Bull. Il team anglo-austriaco ha infatti la propria sede sportiva a Milton Keynes, 35 minuti da Silverstone, ma anche la pista di proprietà a Zeltweg, dovee i suoi si sono presi domenica una vittoria meritatissima (nonostante il problema finale all'acceleratore per il monegasco). Segno che, tra alcuni errori e tanta sfortuna, Maranello lavora bene. Anche negli aggiornamenti: molti meno di quelli portati dai rivali (unici a farlo anche in Austria, dopo l'Inghilterra), ma di qualità. Vedasi l'ala posteriore ad hoc introdotta sulla F1-75 diin Canada, o la carrozzeria più leggera a Silverstone per una maggiore prestazione in pista: «Abbiamo ridotto lo ...