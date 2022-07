C’era una volta la zona Ztl, oggi invece passano a tutte le ore ogni tipo di mezzi (Di martedì 12 luglio 2022) di Monica De Santis C’era una volta la Ztl, C’era una volta la zona a traffico limitato, ovvero quelle zone della città dove l’ingresso è consentito per carico e scarico merci solo ad un orario prestabilito e dove ad accedere ai varchi devono essere solo i residenti, taxi e mezzi di soccorso.?C’era una volta e forse c’è ancora.?Eppure qualcosa, guarda un po’ non funziona più come prima. Forse qualche regola e qualche sistema per evitare le multe alla fine è stato trovato ed ora… Benvenuti nel centro storico, quello che una volta era un salotto dove si poteva passeggiare e dove erano pochi i mezzi su due o quattro ruote che vi passavano. Le immagini di questa pagina si riferiscono a ieri mattina e da sole spiegano ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 12 luglio 2022) di Monica De Santisunala Ztl,unalaa traffico limitato, ovvero quelle zone della città dove l’ingresso è consentito per carico e scarico merci solo ad un orario prestabilito e dove ad accedere ai varchi devono essere solo i residenti, taxi edi soccorso.?unae forse c’è ancora.?Eppure qualcosa, guarda un po’ non funziona più come prima. Forse qualche regola e qualche sistema per evitare le multe alla fine è stato trovato ed ora… Benvenuti nel centro storico, quello che unaera un salotto dove si poteva passeggiare e dove erano pochi isu due o quattro ruote che vi passavano. Le immagini di questa pagina si riferiscono a ieri mattina e da sole spiegano ...

