Ascolti TV | Lunedì 11 luglio 2022 (Di martedì 12 luglio 2022) Il Viaggio degli Eroi Nella serata di ieri, Lunedì 11 luglio 2022, su Rai1 Il Viaggio degli Eroi ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Zelig in replica ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 9-1-1 arriva a .000 spettatori (%) e 9-1-1 Lone Star .000 spettatori (%). Su Italia1 Chicago P.D. ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rai3 Report è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 il debutto di Domina registra .000 spettatori pari al %. Su Tv8 la replica di Gomorra 2 segna .000 spettatori (%). Sul Nove Amiche da morire è visto da .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè realizza un ascolto di .000 spettatori con il %. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di .000 spettatori pari al ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 12 luglio 2022) Il Viaggio degli Eroi Nella serata di ieri,11, su Rai1 Il Viaggio degli Eroi ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Zelig in replica ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 9-1-1 arriva a .000 spettatori (%) e 9-1-1 Lone Star .000 spettatori (%). Su Italia1 Chicago P.D. ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rai3 Report è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 il debutto di Domina registra .000 spettatori pari al %. Su Tv8 la replica di Gomorra 2 segna .000 spettatori (%). Sul Nove Amiche da morire è visto da .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè realizza un ascolto di .000 spettatori con il %. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di .000 spettatori pari al ...

Pubblicità

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 12/07/2022 — Ascolti italiani di lunedì 11 luglio 2022: 2,2 milioni (14,4%) per il docufilm sport… - il_Case : Ascolti TV | Lunedì 11 luglio 2022. Il Viaggio degli Eroi a 2,2 mln (14.4%), Zelig in replica 2 mln (15.7%). Bene C… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di lunedì #11luglio ?? - raspa90 : RT @fabiofabbretti: #Zelig in replica (15.7%) batte #IlViaggioDegliEroi (14.4%), bene #ChicagoPD (7.7%) e #ZonaBianca (7.1%) - AnnaMancini81 : Ascolti Tv lunedì 11 luglio 2022, Il viaggio degli Eroi 14.4%, Zelig 15.7% -