Amichevole 2022 | buona la prima per l’Inter | Lugano steso 4-1 Doppietta di Lautaro

l'Inter stende 4-1 il Lugano nel match valevole per la prima Amichevole stagione dei nerazzurri e si aggiudica il trofeo della manifestazione elvetica. A segno Lautaro Martinez con una Doppietta, dopo la rete di apertura di Danilo D'Ambrosio; chiude la spettacolare rete di Joaquin Correa. Per gli svizzeri gol di Casciato. Grande avvio di partita da parte dei nerazzurri che, dopo appena tre minuti, passano subito in vantaggio grazie al colpo di testa vincente di Danilo D'Ambrosio sugli sviluppi di un calcio d'angolo conquistato da Bellanova. Al 16? la difesa degli svizzeri commette un clamoroso errore e regala la palla a Lautaro Martinez che, a porta sguarnita, deposita in rete il raddoppio. Forte del doppio vantaggio, la ...

