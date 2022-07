Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Almeno tre persone sono morte e altre 16 sono rimaste ferite nella città ucraina di Kharkiv in seguito al… - TV7Benevento : Ucraina: governatore Donetsk, 'russi cercano di avanzare verso Bakhmut, Lyman e Donetsk' - - aleappo53 : Serhai Haidai, governatore ucraino di Luhansk, ha affermato che 'una piccola parte della regione di Luhansk sta anc… - rosati22 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Almeno tre persone sono morte e altre 16 sono rimaste ferite nella città ucraina di Kharkiv in seguito all'atta… - mikemoratinos : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Almeno tre persone sono morte e altre 16 sono rimaste ferite nella città ucraina di Kharkiv in seguito all'atta… -

A dirlo è stato ildell'oblast Dmytro Zhyvytsky, sul The Kyiv Independent. In ... Ore 5:30 - Kiev: "Un milione di soldati armati con armi occidentali pronti a riprendere il sud" "L'...Lo ha comunicato su Telegram ilregionale Oleh Synegubov. Odessa - "C'è stato un ... Lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'ufficio di presidenzaKyrylo Tymoschenko, ...Kiev, 11 lug. (Adnkronos) - "I russi cercano di avanzare in tre direzioni: Bakhmut, Lyman e Donetsk. Attacchi sono in corso su tutta la linea del fronte. Il nemico durante la giornata di ieri ha utili ...Lunedì i soccorritori hanno spento un incendio in un'auto distrutta dopo un attacco russo in una zona residenziale di Kharkiv, in Ucraina.debito...Evgeny ...