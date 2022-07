The Boys | uno dei prodotti più interessanti degli ultimi tempi non è esente dai più comuni difetti

(Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo aver scoperto che Soldier Boy (Jensen Ackles) – il primo supereroe americano deidella Seconda Guerra Mondiale – è ancora vivo e tenuto prigioniero in Russia, Billy Butcher (Karl Urban), leader autoreferenziale e spregiudicato dei The, progetta di liberarlo e servirsene per eliminare la sua nemesi, il superuomo Homelander (Antony Starr). Nel frattempo i nuovi, isterici scenari socio-politici dell’America bipolarista (e, per certi versi, letteralmente bipolare) costringono i protagonisti a ridefinire le alleanze interne in base ai propri tornaconti. In particolare, Hughie (Jack Quaid) entra nello staff della controversa candidata al Congresso Victoria Neuman (Claudia Doumit) e Queen Maeve (Dominique McElligott) stringe pericolosi rapporti con lo stesso Billy Butcher. La terza stagione di Theconsacra la serie ideata ...

