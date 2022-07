Roger Federer senza punti Atp. Ma non è game over

(Di lunedì 11 luglio 2022) Dal ventidue settembre 1997 all'undici luglio 2022: dentro a questo tempo lunghissimo, quasi 25 anni (quelli che normalmente vengono indicati per definire una generazione),ha iniziato e ...

Dal ventidue settembre 1997 all'undici luglio 2022: dentro a questo tempo lunghissimo, quasi 25 anni (quelli che normalmente vengono indicati per definire una generazione),ha iniziato e (momentaneamente) concluso il suo percorso dentro alla classifica Atp. Ci entrò per la prima volta che aveva 16 anni, occupando il gradino numero 803 , e ne è uscito oggi ...Dopo il sorpasso di Nadal ai danni divincendo l'Open d'Australia del gennaio scorso, ecco quello di Djokovic che conquista ... Ora Rafa ha 22 titoli Slam, Nole 21 e20. Gli anni passano, ...Roger Federer senza punti nel ranking ATP pur essendo ancora giocatore in attività e con piani di rientro. Il paradosso della classifica mondiale pubblicata oggi è questo, con il 20 volte vincitore Sl ...Dal ventidue settembre 1997 all'undici luglio 2022: dentro a questo tempo lunghissimo, quasi 25 anni (quelli che normalmente vengono indicati ...