Persone non binarie: le loro storie in 18 ritratti (Di lunedì 11 luglio 2022) Si chiama «Outside The Binary» il progetto della fotografa americana Linda Bournane Engelberth che racconta la storia di 18 Persone da tutto il mondo. È in mostra, fino al 18 settembre, al Pangea Photo Festival, in provincia di Reggio Emilia Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 luglio 2022) Si chiama «Outside The Binary» il progetto della fotografa americana Linda Bournane Engelberth che racconta la storia di 18da tutto il mondo. È in mostra, fino al 18 settembre, al Pangea Photo Festival, in provincia di Reggio Emilia

Pubblicità

CarloVerdelli : L’Italia è una repubblica da rifondare sul lavoro. Un’evidenza tra troppe: 4 milioni di persone guadagnano meno di… - Giorgiolaporta : No cara @RaiNews, #Burioni non ha fatto #bodyshaming nei confronti di una militante della #Lega, ma di una ragazza… - Giorgiolaporta : Da anni sono amico di #Alessia e vi invito a seguirla su Twitter perché è una ragazza dal cuore d’oro e la rete ha… - Simona_Manzini : @laviniaricci83 @borghi_claudio @Theskeptical_ @SabrySocial @Flar_Icil @flaviafratello @RobertoBurioni Diffamazione… - antoniosalento : RT @LaPalmer_: Quanto possono essere cattive le persone nel dirmi che non avrò mai una famiglia perché ho 36 anni? -