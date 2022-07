Parole al miele per Edoardo, scatta la confessione bollente: “Mi è piaciuto subito!” (Di lunedì 11 luglio 2022) scattano confessioni compromettenti sull’ex naufrago Edoardo Tavassi: il flirt ha avuto esiti imprevisti. Edoardo Tavassi con Ilary Blasi (fonte youtube)Il vulcanico Edoardo Tavassi ha stregato milioni di spettatori durante la sua avventura a “L’Isola dei Famosi”. Oscurando persino il chiacchiericcio della sorella e influencer Guendalina, il verace romano si è sin da subito qualificato come il potenziale vincitore del format. Costretto ad un rientro anticipato a causa di un infortunio al menisco, Edoardo ha compiuto un rientro in studio assai acclamato. Dopo aver calorosamente salutato Ilary Blasi e gli opinionisti in studio, riceve una dichiarazione romantica senza precedenti: vediamo di chi si tratta. Mercedesz si sbottona su Edoardo Tavassi: ecco tutta la ... Leggi su ck12 (Di lunedì 11 luglio 2022)no confessioni compromettenti sull’ex naufragoTavassi: il flirt ha avuto esiti imprevisti.Tavassi con Ilary Blasi (fonte youtube)Il vulcanicoTavassi ha stregato milioni di spettatori durante la sua avventura a “L’Isola dei Famosi”. Oscurando persino il chiacchiericcio della sorella e influencer Guendalina, il verace romano si è sin da subito qualificato come il potenziale vincitore del format. Costretto ad un rientro anticipato a causa di un infortunio al menisco,ha compiuto un rientro in studio assai acclamato. Dopo aver calorosamente salutato Ilary Blasi e gli opinionisti in studio, riceve una dichiarazione romantica senza precedenti: vediamo di chi si tratta. Mercedesz si sbottona suTavassi: ecco tutta la ...

sportli26181512 : Djokovic dopo la vittoria a Wimbledon: 'Tra me e Kyrgios ora c'è bromance': Novak Djokovic ha speso parole al miele… - Carlo96446381 : Un uomo e atleta incredibile. Unico fra i grandi sportivi a schierarsi contro la follia vaccinale, ha retto la pres… - Napolinblack : @nephentes922 Parole al miele dai dirigenti? Quando fu annunciato il non rinnovo fu totalmente ignorato sui social… - nephentes922 : @Napolinblack E dove hai letto che dico che viene alla Juve ? Chi ne ha mai parlato? Sta bene dove sta per me… Dyba… - sportli26181512 : Wimbledon, Kyrgios: 'Con Djokovic c'è rapporto di 'bromance''. E Nole se la ride.. VIDEO: Nick Kyrgios ha parole al… -