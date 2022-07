Opere pubbliche incompiute, una su 3 nella sola Sicilia (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Case di riposo da ristrutturare, poli scolastici e teatri comunali da costruire ex novo, palazzi storici da recuperare e strade e porti da mettere in sicurezza. L'elenco delle 379 Opere pubbliche che risultavano essere incompiute al 31 dicembre 2021 è lungo e variegato. Ciò che accomuna molte di loro è però la loro collocazione geografica. Stando a quanto emerso da una elaborazione di Centro Studi Enti Locali basata sui dati trasmessi dalle Regioni al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims, nel 73% dei casi, le Opere incomplete di competenza di regioni e comuni sono localizzate al sud e nelle isole. E' quanto emerge da un dossier del Centro Studi Enti Locali (Csel) realizzato per l'Adnkronos. Per completare questi 264 progetti occorrono oltre 700 milioni di euro, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Case di riposo da ristrutturare, poli scolastici e teatri comunali da costruire ex novo, palazzi storici da recuperare e strade e porti da mettere in sicurezza. L'elenco delle 379che risultavano essereal 31 dicembre 2021 è lungo e variegato. Ciò che accomuna molte di loro è però la loro collocazione geografica. Stando a quanto emerso da una elaborazione di Centro Studi Enti Locali basata sui dati trasmessi dalle Regioni al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims, nel 73% dei casi, leincomplete di competenza di regioni e comuni sono localizzate al sud e nelle isole. E' quanto emerge da un dossier del Centro Studi Enti Locali (Csel) realizzato per l'Adnkronos. Per completare questi 264 progetti occorrono oltre 700 milioni di euro, ...

