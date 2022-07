“Marittiè è venuto il momento di andartene” | come si fa a criticare Mario Rui?

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 11 luglio 2022) Canta e porta la croceSilva Duarte, da quattro stagioni a Napoli, arrivato per fare il comprie ritrovatosi costantemente titolare inamovibile, causa infortuni di Ghoulam. Ieri a Dimaro un tifoso gli ha urlato in dialetto napoletano: “ildi“. Ci vuole un bel coraggio ad urlare una cosa del genere a, che forse non sarà Roberto Carlos, ma nemmeno pretende di esserlo. In squadra vorremmo avere dieciper impegno, dedizione, passione e maglia sudata. Uno che non si è fatto mai sconfortare dall’essere messo sempre e costantemente in discussione. Sembrava sempre sul punto di dover andare via, ma De Laurentiis ha sempre voluto puntare sul ...