Mancata qualificazione Mondiale | Mancini ed il suo unico rimpianto | Balotelli ci avrebbe dato una mano

(Di lunedì 11 luglio 2022) "Vorrei dormire dal primo all'ultimo giorno. Noi lì non ci siamo solo per sfortuna". Roberto, ct della Nazionale italiana, è intervenuto in un'intervista a Il Mattino dove si è soffermato...

'Sono stato sfiorato dalla tentazione di lasciare più dopo aver vinto l'Europeo o dopo laal Mondiale Più la seconda : mi sono trovato in una situazione molto difficile. Un po'...Un anno dalla vittoria di Wembley e dal trionfo europei dell'Italia di Roberto Mancini. Dopo 365 giorni c'è però dell'amarezza per laal Mondiale. Lo ammette lo stesso Roberto Mancini in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico sulla notte inglese ricorda: "Un miracolo lo abbiamo fatto di sicuro, ma ..."Vorrei dormire dal primo all'ultimo giorno. Noi lì non ci siamo solo per sfortuna". Ha le idee piuttosto chiare sulle ragioni della mancata qualificazione al ...Il ct un anno esatto dopo la vittoria degli Europei: "Un miracolo ma non solo a Wembley: è stato un percorso di tre anni e mezzo" ...