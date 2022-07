Pubblicità

mikonosisland : RT @MarioCircello: La #truffa del #vaccino anti-#covid svelata dal Prof. #Donzelli, con #dati ufficiali e #studiscientifici... #operazione… - MarioCircello : La #truffa del #vaccino anti-#covid svelata dal Prof. #Donzelli, con #dati ufficiali e #studiscientifici...… - sonia16562 : RT @Bluefidel47: Macché svelata, siamo alle solite Supposizioni, mezze verità, genii sfalsati, genetica, reazione autoimmune, coaguli, in… - monicaintre : RT @Bluefidel47: Macché svelata, siamo alle solite Supposizioni, mezze verità, genii sfalsati, genetica, reazione autoimmune, coaguli, in… - Bluefidel47 : Macché svelata, siamo alle solite Supposizioni, mezze verità, genii sfalsati, genetica, reazione autoimmune, coag… -

Nicola Porro

Secondo la procura speculava sia sui migranti che sui malati. Come accaduto con l'ospedale ... L'indagine è stataproprio mentre Enrico Letta e Giuseppe Conte erano a Bisceglie ospiti del ...Burioni,frase "misteriosa" sui vaccini/ "Quello del vaiolo non come" Quest'ultimo stava commentando l'ipotesi di un ritorno delle mascherine per scongiurare un eventuale lockdown, ... Covid, svelata la grande bugia sulle terapie intensive Belen Rodriguez ha bollato come “cavolate” i rumor che la volevano in crisi col compagno. In realtà il motivo del suo allontanamento ...Belen Rodriguez riappare sui propri account social dopo giorni di silenzio. Ha spiegato così i motivi della sua pausa da Instagram ...