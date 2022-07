Cosa sono i cosiddetti “Uber files” e perché ne parlano tutti i giornali (Di lunedì 11 luglio 2022) Oltre 124mila documenti confidenziali interni a Uber, la multinazionale che ha praticamente rivoluzionato il sistema dei trasporti privati, sono stati ottenuti dal Guardian e condivisi con l’International Consortium of Investigative Journalists (Icij). Denominati «Uber files», sono relativi al periodo intercorso fra il 2013 e il 2017 e comprendono oltre 83.000 e-mail, iMessage e messaggi WhatsApp. Ma perché ne parlano tutti? perché rivelano un sistema di lobbying e di pubbliche relazioni attuato dalla società per provare a ottenere l’appoggio di politici di spicco con l’obiettivo di scombussolare il settore dei taxi in Europa. «La raccolta di file riservati trapelati – scrive il Guardian – ha rivelato la storia interna di come il ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 luglio 2022) Oltre 124mila documenti confidenziali interni a, la multinazionale che ha praticamente rivoluzionato il sistema dei trasporti privati,stati ottenuti dal Guardian e condivisi con l’International Consortium of Investigative Journalists (Icij). Denominati «»,relativi al periodo intercorso fra il 2013 e il 2017 e comprendono oltre 83.000 e-mail, iMessage e messaggi WhatsApp. Manerivelano un sistema di lobbying e di pubbliche relazioni attuato dalla società per provare a ottenere l’appoggio di politici di spicco con l’obiettivo di scombussolare il settore dei taxi in Europa. «La raccolta di file riservati trapelati – scrive il Guardian – ha rivelato la storia interna di come il ...

