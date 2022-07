Bayern, blitz Salihamidzic a Torino per De Ligt (Di lunedì 11 luglio 2022) Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic è stato in missione a Torino per trattare il difensore della Juventus Matthijs De Ligt . Il dirigente dei bavaresi, sbarcato in Italia poco ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 11 luglio 2022) Il direttore sportivo delMonaco Hasanè stato in missione aper trattare il difensore della Juventus Matthijs De. Il dirigente dei bavaresi, sbarcato in Italia poco ...

Pubblicità

Profilo3Marco : RT @sportmediaset: Bayern, blitz a Torino per de Ligt: la Juventus si aspetta 90 milioni #Juventus #DeLigt #Bayern - CalcioOggi : Juve, il ds del Bayern Salihamidzic è a Torino per de Ligt: 'Fiducia? Vediamo...' - Sportmediaset - Sport Mediaset - CalcioOggi : Bayern Monaco, blitz a Torino per de Ligt: la Juventus si aspetta almeno 90 milioni di euro - Sportmediaset - Sport… - ZonaBianconeri : RT @sportmediaset: Bayern, blitz a Torino per de Ligt: la Juventus si aspetta 90 milioni #Juventus #DeLigt #Bayern - sportmediaset : Bayern, blitz a Torino per de Ligt: la Juventus si aspetta 90 milioni #Juventus #DeLigt #Bayern -