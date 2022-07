A Lorena Bianchetti il Premio Narducci - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

_PuntoZip_ : Oggi in TV: “La Giornata del Mare” al centro di A Sua Immagine. Conduce Lorena Bianchetti - GazzettadellaSp : Il Premio Narducci quest'anno va a Lorena Bianchetti - LorenaBianchett : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Su Rai 2 #Tulipanidisetanera condotto da @LorenaBianchett - zimbello80 : se a qualcuno puo' interessare su Rai2 Lorena Bianchetti sta presentando un programma e ha appena ospitato Grazia Di Michele...BACI STELLARI - MontiFrancy82 : Su Rai 2 #Tulipanidisetanera condotto da @LorenaBianchett -

LA NAZIONE

Il premio "Angelo Narducci" per il 2022 è stato assegnato alla giornalista e conduttrice televisiva. Lo ha deciso l'apposita commissione presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti e costituita in forma paritetica dalla diocesi, dalla parrocchia di Lerici e dalla direzione del ...In studiointervisterà Rosalba Giugni, presidente di Marevivo, il comandante Francesco Tomas, capo del reparto ambientale marino della Guardia Costiera ed Eros Andriani della Stella ... A Lorena Bianchetti il Premio Narducci Il premio “Angelo Narducci” per il 2022 è stato assegnato alla giornalista e conduttrice televisiva Lorena Bianchetti. Lo ha deciso l’apposita commissione presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti ...Al via con una retrospettiva su Pasolini lo storico festival diretto da Claudio Tortora Gran finale con una serata speciale dedicata al Pontefice, guest star Carlo Verdone ...