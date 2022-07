Sudafrica, sparatoria in un bar a Soweto: 14 morti (Di domenica 10 luglio 2022) Quattordici persone sono morte in seguito ad una sparatoria in un bar di Soweto, alle porte di Johannesburg, in Sudafrica. Al loro arrivo gli agenti hanno confermato che 12 persone erano morte, ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) Quattordici persone sono morte in seguito ad unain un bar di, alle porte di Johannesburg, in. Al loro arrivo gli agenti hanno confermato che 12 persone erano morte, ha ...

