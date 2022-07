Roma, visite a tappeto per i dipendenti «non idonei» dell’Ama: a giugno altri 125 guariscono all’improvviso (Di domenica 10 luglio 2022) visite «miracolose» tra i dipendenti dell’Ama, l’azienda che raccoglie e gestisce i rifiuti a Roma. Dopo i duecento dipendenti guariti all’improvviso con le visite di maggio imposte dal nuovo management della società, se ne aggiungono altri 125 con i controlli di giugno. La giunta della Capitale ha deciso che, dopo gli incentivi di Natale per aumentare l’indice di produttività e ripulire Roma, era necessario attuare una stretta sui lavoratori e accelerare tutte le visite, rallentate con la pandemia, ai netturbini della Capitale. Una scelta radicale rappresentata dalla differenza tra le 3.906 visite di maggio 2022 contro le circa 1.550 del 2021. I dati Prima degli esami medici ... Leggi su open.online (Di domenica 10 luglio 2022)«miracolose» tra i, l’azienda che raccoglie e gestisce i rifiuti a. Dopo i duecentoguariticon ledi maggio imposte dal nuovo management della società, se ne aggiungono125 con i controlli di. La giunta della Capitale ha deciso che, dopo gli incentivi di Natale per aumentare l’indice di produttività e ripulire, era necessario attuare una stretta sui lavoratori e accelerare tutte le, rallentate con la pandemia, ai netturbini della Capitale. Una scelta radicale rappresentata dalla differenza tra le 3.906di maggio 2022 contro le circa 1.550 del 2021. I dati Prima degli esami medici ...

