Fiorentina | Jovic | “Italiano è un allenatore che ti fa crescere”

Leggi su sportface

(Di domenica 10 luglio 2022) E’ iniziato oggi a Moena il ritiro precampionato delladi. In attesa dell’arrivo del terzino brasiliano Dodo, al gruppo sono aggregati i neo acquisti Rolando Mandragora, Pierluigi Gollini e Luka, quest’ultimo applaudito per il gol realizzato in allenamento. “Mi hanno detto che Vincenzoè uncapace di far migliorare tutti, uno di cui un calciatore ha bisogno nel corso della propria carriera. Così ho deciso di fare questo passo, venire allae giocare nel calcioche amo molto” ha dichiarato l’attaccante serbo. “Sono molto contento e voglio ringraziare che mi ha permesso di far parte di questa società – ha aggiuntoai canali del club -. Spero di soddisfare tutte le aspettative e ...