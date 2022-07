(Di domenica 10 luglio 2022) Si chiamava Jhon Jerson Camacho ed era membro del Community Action Board del villaggio di La Meseta, in, dove svolgeva anche compiti di coordinamento sportivo. È stato ucciso lo scorso 29 maggio nel Comune di Tame del dipartimento di Arauca (Est). Secondo le stime dell’Istitutono di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz), Camacho è solo l’ultimo dei 90 difensori deie civilinello Stato dall’dell’. A partire dalla firma degli Accordi di pace a L’Avana nel 2016, che pure avevano suscitato molte speranze, le vittime sono addirittura 1.317, numero che è andato crescendo con l’estensione dei progetti di estrazione petroliferi. “Iniziare una giornata in– Francesca Caprini su Nuova Ecologia – ...

La continuadegli attivisti. L'anno in corso è cominciato con l'assassinio di un ragazzino,... "Iniziare una giornata in- scrive in un bel reportage Francesca Caprini su Nuova ...... sfida tra chef dall'Italia, Giappone,e Libano. Anche Tunèa comincia venerdì con un ... le emozioni della, le onde, le correnti, i venti e la posidonia. Spazio anche all'... Colombia, la mattanza in nome dei diritti umani: 90 gli attivisti uccisi da inizio anno - Luce L'ultima vittima è Jhon Jerson Camacho Barrera freddato a bordo della sua auto. L'Istituto colombiano di studi per lo sviluppo e la pace ...