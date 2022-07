Amichevole, dove vedere Lugano-Inter: streaming gratis e diretta tv in chiaro? (Di domenica 10 luglio 2022) Martedì 12 luglio, alle ore 18.30, allo stadio “Cornaredo” di Lugano in Svizzera, si disputerà il match Amichevole Lugano-Inter. Prima di scoprire dove vedere Lugano-Inter in diretta tv e streaming, ecco una presentazione del match. Primo test Amichevole per gli uomini di Inzaghi che hanno iniziato la preparazione in vista della nuova stagione il 6 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:: dove vedere Roma-Inter Primavera, streaming gratis LIVE OGGI e diretta tv in chiaro? Finale ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 10 luglio 2022) Martedì 12 luglio, alle ore 18.30, allo stadio “Cornaredo” diin Svizzera, si disputerà il match. Prima di scoprireintv e, ecco una presentazione del match. Primo testper gli uomini di Inzaghi che hanno iniziato la preparazione in vista della nuova stagione il 6 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti::Roma-Primavera,LIVE OGGI etv in? Finale ...

