(Di sabato 9 luglio 2022)saluta Wimbledon ed i Championships con una iniezione di fiducia al morale davvero di capitale importanza. Da un lato, infatti, ilta nativo di San Candido ha capito di potersela giocare contro tuttisu una superficie “nuova” dal suo punto di vista come l’erba (proprio a Church Road è arrivata la sua prima vittoria in carriera sul verde), dall’altro ha potuto apprendere direttamente sul campo come i tanto attesi miglioramenti e le variazioni di gioco stiano dando i loro effetti. Per rendere possibile questa, soprattutto nei dettagli di gioco a livello offensivo, l’altoatesino ha inserito nel suo rinnovato gruppo di lavoro, exta australiano e ora importante tassello del ...

Pubblicità

OA_Sport : #Tennis, Darren Cahill: “Jannik #Sinner ora è sicuro anche sull’erba, il suo percorso di crescita non va forzato”… - divanauta : RT @GaiaPic: @janniksin reduce dai quarti di @Wimbledon conferma il super coach @darren_cahill full time: l’australiano racconta al @Corrie… - sportli26181512 : Cahill, nuovo super coach di Sinner: 'Mi ricorda Hewitt, ha il fuoco dentro' VIDEO: Dopo l'eliminazione di Sinner a… - GiusvaPulejo : RT @GaiaPic: @janniksin reduce dai quarti di @Wimbledon conferma il super coach @darren_cahill full time: l’australiano racconta al @Corrie… - Tennis_Ita : Darren Cahill: 'Sinner è una tigre in gabbia che aspetta di essere liberata' -

Jannik, che a inizio stagione ha cambiato allenatore, lasciando il suo storico mentore Riccardo Piatti per affidarsi alle cure di Simone Vagnozzi (e ora anche del supercoachCahill), non è più ...Come il giovane Lleyton, Sinner ha il fuoco dentro , è competitivo, ha una grande etica del lavoro, ha i piedi per terra ed è molto umile": così in un'intervista concessa a Sky SportCahill ha ...Il "supercoach" di Jannik Sinner ha rilasciato un'intervista al Corriera della Sera. Dal periodo di prova ai piani per il futuro: l'ex allenatore di Hewitt e Halep ha le idee chiare ...Il supercoach di Jannik, intervistato dal Corriere della Sera, espone il suo positivo punto di vista sull'altoatesino ...