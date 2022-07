Nuove accuse per Alberto Genovese, altre due donne vittime di abusi (Di sabato 9 luglio 2022) e un tentativo di pagamento per insabbiare la vicenda Sarebbe almeno altre due le ragazze abusate da Alberto Genovese, condannato a 8 anni di carcere dopo la denuncia di una delle ragazze che frequentavano la famosa Terrazza Sentimento. A questo filone di indagine, se ne sarebbe aggiunto un altro che riguarderebbe il tentativo di pagare con 8.000 euro il silenzio della modella che lo ha fatto arrestare. A queste accuse, Genovese avrebbe risposto: «Per evitare conseguenze, avrei pagato qualsiasi cifra, non posso nasconderlo». Leggi anche: ELON MUSK RITIRA LA PROPOSTA DI ACQUISTO DI TWITTER, CHE GLI FARÀ CAUSA Dunque secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, alla modella 18enne abusata nell’appartamento milanese, alla 23enne violentata ad Ibiza, parti lese nel processo in corso, e alle due ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 luglio 2022) e un tentativo di pagamento per insabbiare la vicenda Sarebbe almenodue le ragazze abusate da, condannato a 8 anni di carcere dopo la denuncia di una delle ragazze che frequentavano la famosa Terrazza Sentimento. A questo filone di indagine, se ne sarebbe aggiunto un altro che riguarderebbe il tentativo di pagare con 8.000 euro il silenzio della modella che lo ha fatto arrestare. A questeavrebbe risposto: «Per evitare conseguenze, avrei pagato qualsiasi cifra, non posso nasconderlo». Leggi anche: ELON MUSK RITIRA LA PROPOSTA DI ACQUISTO DI TWITTER, CHE GLI FARÀ CAUSA Dunque secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, alla modella 18enne abusata nell’appartamento milanese, alla 23enne violentata ad Ibiza, parti lese nel processo in corso, e alle due ...

