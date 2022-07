Crystal Palace, Doucouré in arrivo dal Lens (Di sabato 9 luglio 2022) Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Crystal Palace avrebbe acquistato Chieck Doucouré dal Lens. L'accordo tra i due club... Leggi su calciomercato (Di sabato 9 luglio 2022) Secondo quanto riportato da L'Equipe, ilavrebbe acquistato Chieckdal. L'accordo tra i due club...

Pubblicità

julynko2000 : RT @chepalleblog: Ed eccola, è solo un’esibizione, okay Ma un’italiana che gioca per i New York Yankees non solo è una notizia, ma è anche… - IannielloBruno : RT @ada_cotugno: ??THREAD - Tutto quello che dovete sapere su Wilfried Zaha, l’attaccante del Crystal Palace proposto alla Roma ???? Se ti è… - romanista1927__ : se davvero il crystal palace vuole felix per zaha vi prego diamoglielo - RomaNelCervello : Così, a sensazione, credo che il Crystal palace rifiuterà l'offerta da 15mln più Felix per #Zaha. Possiamo paragon… - Romagialloross4 : ?? ESCLUSIVO - #Zaha, offerta della #ASRoma di 15 milioni più #Felix al #CrystalPalace: arriva la smentita… -