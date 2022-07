Conversano | fuga di notte senza pagare La denuncia il titolare di un b&b

Pubblicità

NoiNotizie : Conversano (#Bari): fuga di notte senza pagare -

Turisti in, il post di denuncia su Facebook. Sario Totaro, titolare del Bed & Breakfast "Baby Park" di, ha raccontato tutto in un post su Facebook corredato dal video. Totaro ha avuto ...... in piazza De Gasperi a. Come racconta il Quotidiano di Puglia , i due ragazzi hanno ... Unada film per non pagare i 40 euro della notte: e il padrone di casa, per vendicarsi, ha postato ...Il titolare del b&b ha diffuso attraverso il social network il video di quella che ha descritto come la fuga notturna dei due clienti. Al momento di prendere la stanza (comunica, sempre dal social net ...Turisti in fuga, il post di denuncia su Facebook. Sario Totaro, titolare del Bed & Breakfast “Baby Park” di Conversano, ha raccontato tutto in un post su Facebook corredato dal video. Il titolo del po ...