Atp Bastad 2022: programma, date, orari, copertura tv e streaming (Di sabato 9 luglio 2022) Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Atp 250 di Bastad 2022, tradizionale appuntamento di scena sulla terra rossa svedese. L’evento si terrà da lunedì 11 a domenica 17 luglio. A guidare il seeding è presente il norvegese Casper Ruud, vincitore della passata edizione. Al via anche l’austriaco Dominic Thiem grazie al ranking protetto, oltre al russo Andrey Rublev e l’argentino Diego Schwartzman. Difenderanno i colori azzurri Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Quest’ultimo ha ricevuto un invito da parte degli organizzatori. Wild card anche per il campione svizzero Stan Wawrinka. La copertura televisiva sarà affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Saranno disponibili delle live ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Il, le, gli, latv edel torneo Atp 250 di, tradizionale appuntamento di scena sulla terra rossa svedese. L’evento si terrà da lunedì 11 a domenica 17 luglio. A guidare il seeding è presente il norvegese Casper Ruud, vincitore della passata edizione. Al via anche l’austriaco Dominic Thiem grazie al ranking protetto, oltre al russo Andrey Rublev e l’argentino Diego Schwartzman. Difenderanno i colori azzurri Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Quest’ultimo ha ricevuto un invito da parte degli organizzatori. Wild card anche per il campione svizzero Stan Wawrinka. Latelevisiva sarà affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Saranno disponibili delle live ...

Pubblicità

sportface2016 : #AtpBastad: #Musetti entra nel tabellone principale grazie ad una wild card - apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Spero la possa onorare perché è una ghiotta opportunità considerando che non sarebbe entrato in tabellone diretto,e se in… - Ilsuperbo89 : Spero la possa onorare perché è una ghiotta opportunità considerando che non sarebbe entrato in tabellone diretto,e… - livetennisit : Lorenzo Musetti riceve una wild card per il torneo ATP 250 di Bastad - Rojname_com : ATP 250 Bastad e Newport: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni | -