Un robot “amico” delle donne: per soli 10$ ti mette lo smalto alle unghie in un baleno (Di venerdì 8 luglio 2022) Ideato e prodotto dalla società statunitense “Clockwork”, il dispositivo è stato installato all’interno del supermercato Target della cittadina di Walnut Creek in California e consente in pochi istanti di effettuare un’accurata e precisa manicure, in particolare per la cura delle unghie. Scopriamo di cosa si tratta. Un’immagine del dispositivo in azione, prodotto dalla società statunitense Clockwork – ComputerMagazine.it“Trovo sia un po’ triste, io sono affezionata alla mia estetista delle unghie. Si da così tanto da fare per il suo lavoro”: questo uno dei commenti apparsi sul web in riferimento al nuovo “robot delle unghie” ideato e realizzato dalla società di San Francisco “Clockwork” ed installato presso uno store Target nella cittadina di Walnut Creek, negli Stati ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Ideato e prodotto dalla società statunitense “Clockwork”, il dispositivo è stato installato all’interno del supermercato Target della cittadina di Walnut Creek in California e consente in pochi istanti di effettuare un’accurata e precisa manicure, in particolare per la cura. Scopriamo di cosa si tratta. Un’immagine del dispositivo in azione, prodotto dalla società statunitense Clockwork – ComputerMagazine.it“Trovo sia un po’ triste, io sono affezionata alla mia estetista. Si da così tanto da fare per il suo lavoro”: questo uno dei commenti apparsi sul web in riferimento al nuovo “” ideato e realizzato dalla società di San Francisco “Clockwork” ed installato presso uno store Target nella cittadina di Walnut Creek, negli Stati ...

Pubblicità

GabrieleDAndre9 : RT @giffonifilmfest: #Brian and Charles in anteprima nazionale a #Giffoni2022 il 22 luglio! ______ Il comico David Earl, Chris Hayward, il… - matteo_saverio : RT @giffonifilmfest: #Brian and Charles in anteprima nazionale a #Giffoni2022 il 22 luglio! ______ Il comico David Earl, Chris Hayward, il… - luckyredfilm : RT @giffonifilmfest: #Brian and Charles in anteprima nazionale a #Giffoni2022 il 22 luglio! ______ Il comico David Earl, Chris Hayward, il… - giffonifilmfest : #Brian and Charles in anteprima nazionale a #Giffoni2022 il 22 luglio! ______ Il comico David Earl, Chris Hayward,… - ClaudeTadolti : @ProfMBassetti 19 mesi di fila senza manco 37*C, no metto alcuna pezza in facci all’aperto dal 12/11/2020 (19 mesi… -