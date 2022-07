Ufficiale, Campobasso e Teramo escluse dalla Serie C (Di venerdì 8 luglio 2022) Teramo e Campobasso non potranno prendere parte alla prossima edizione della Serie C. La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.Soc) aveva infatti respinto le domande di iscrizione delle due società e oggi la FIGC ha confermato questa esclusione. Il Consiglio Federale, con la decisione presa, apre la porta ai ripescaggi. Per il Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 8 luglio 2022)non potranno prendere parte alla prossima edizione dellaC. La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.Soc) aveva infatti respinto le domande di iscrizione delle due società e oggi la FIGC ha confermato questa esclusione. Il Consiglio Federale, con la decisione presa, apre la porta ai ripescaggi. Per il Calcio e Finanza.

