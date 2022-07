Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi | i motivi del non matrimonio

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 8 luglio 2022) Si addensano le domande sul perché la conduttrice di Verissimo e il vice presidente di Mediaset non convolino a nozze. Cerchiamo di capire insieme quale sia la reale spiegazione. Dura ormai da anni il legame sentimentale tra, brillante giornalista e conduttrice televisiva di Canale 5, e l’amministratore delegato di Mediaset. La coppia ha anche 2 figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Ma ad oggi manca il fatidico sì che solo ilpuò sugellare. Quindi in molti si chiedono perché non ci sia il grande passo, ancorchè dopo 20 anni di relazione. Di più c’è da dire che tra loro non si conoscerebbero scandali, crisi e tradimenti. Sembrerebbe pertanto più incomprensibile capire perché non si sposino. I giornali hanno avanzato diverse ipotesi, ...