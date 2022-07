Shinzo Abe è stato ferito gravemente a colpi d’arma da fuoco (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, è stato colpito da due proiettili durante un evento elettorale nella regione di Nara, nel Giappone occidentale. «Non mostra segni vitali», ha detto Seigo Yasuhara, un funzionario del centro di comando dei vigili del fuoco di Nara. Abe stava pronunciando il suo discorso a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico in vista delle elezioni per la Camera alta di domenica, quando si è sentito il rumore degli spari. Subito dopo gli spari, Abe si è accasciato e perdeva sangue dal collo, secondo la ricostruzione di NHK, emittente pubblica giapponese. Ma per Kyodo News sarebbe stato colpito al petto. Un sospetto, Tetsuya Yamagami, un uomo di 42 anni, è stato arrestato. È un residente della regione di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex primo ministro del Giappone,Abe, èto da due proiettili durante un evento elettorale nella regione di Nara, nel Giappone occidentale. «Non mostra segni vitali», ha detto Seigo Yasuhara, un funzionario del centro di comando dei vigili deldi Nara. Abe stava pronunciando il suo discorso a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico in vista delle elezioni per la Camera alta di domenica, quando si è sentito il rumore degli spari. Subito dopo gli spari, Abe si è accasciato e perdeva sangue dal collo, secondo la ricostruzione di NHK, emittente pubblica giapponese. Ma per Kyodo News sarebbeto al petto. Un sospetto, Tetsuya Yamagami, un uomo di 42 anni, èarre. È un residente della regione di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : GIAPPONE - Ex premier Shinzo Abe ferito da colpi da arma da fuoco, media - Corriere : Giappone: media, l’ex premier Abe ferito da colpi arma fuoco - repubblica : Shinzo Abe ferito da colpi di arma da fuoco durante un evento, ex premier giapponese è grave. Un arresto - Methamorphose30 : RT @rtl1025: ?? L'ex primo ministro del #Giappone Shinzo #Abe è crollato a terra durante un discorso ed è stato visto sanguinare dal torace.… - Methamorphose30 : RT @rassegnally: Il momento dell’attentato all’ex premier giapponese Shinzo #Abe, in fin di vita dopo essere stato raggiunto da due colpi d… -