Roma, CdS: "Ora Dybala non è più un sogno per i giallorossi" (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, CDS- Come si evince dal quotidiano CdS, la Roma ad oggi ha messo davvero gli occhi su Paulo Dybala, che non trova la sua posizione. Ad oggi le pretese di contratto della Joya sono davvero alte per tutti. Solo l'estero può davvero far passi importanti verso Paulo che però vorrebbe restare in Serie A dove ha davvero dato grande dimostrazione del suo grande talento. Le cifre andranno riviste per l'argentino per renderlo appetibile ad una grande fetta di mercato. José Mourinho insiste, vuole Paulo Dybala. È lui l'unico calciatore che ha chiesto con decisione alla Roma, convinto che possa garantire alla squadra il salto di qualità verso l'alta classifica. Non sarà facile convincere i Friedkin e forse nemmeno Dybala, che aspetta l'Inter ed è stato rassicurato da Marotta dopo le ...

