“Non abbiamo ancora cominciato”: l’ultima provocazione di Putin. “Vogliono sconfiggerci? Ci provino” (Di venerdì 8 luglio 2022) «L’Occidente non è riuscito a seminare discordia in Russia. In Ucraina? abbiamo appena cominciato»… Il presidente russo Vladimir Putin torna ad alzare i toni su tutto e contro tutti. L’incipit del suo intervento in un incontro con la leadership dei deputati della Duma suona intimidatorio, sprezzante, autocelebrativo. Il numero uno del Cremlino prende di mira Ucraina, Nato e resto del mondo che gli si è contrapposto, e rilancia: «Ovviamente, non volevano solo colpire duramente l’economia russa. Il loro obiettivo era seminare discordia e devastare la società, demoralizzare le persone. Ma hanno fatto male i loro calcoli: non è successo e sono sicuro che non succederà», dice. Putin, l’ultima provocazione all’Occidente: «La Russia non ha ancora ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 luglio 2022) «L’Occidente non è riuscito a seminare discordia in Russia. In Ucraina?appena»… Il presidente russo Vladimirtorna ad alzare i toni su tutto e contro tutti. L’incipit del suo intervento in un incontro con la leadership dei deputati della Duma suona intimidatorio, sprezzante, autocelebrativo. Il numero uno del Cremlino prende di mira Ucraina, Nato e resto del mondo che gli si è contrapposto, e rilancia: «Ovviamente, non volevano solo colpire duramente l’economia russa. Il loro obiettivo era seminare discordia e devastare la società, demoralizzare le persone. Ma hanno fatto male i loro calcoli: non è successo e sono sicuro che non succederà», dice.all’Occidente: «La Russia non ha...

