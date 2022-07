Mercato Milan – Scelto il difensore: arrivano conferme illustri / News (Di venerdì 8 luglio 2022) Le ultime sul Mercato del Milan. Non solo la trequarti: i rossoneri puntano anche un difensore centrale che gioca in Inghilterra Leggi su pianetamilan (Di venerdì 8 luglio 2022) Le ultime suldel. Non solo la trequarti: i rossoneri puntano anche uncentrale che gioca in Inghilterra

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, le ultime sul mercato rossonero: priorità a #DeKetelaere, Hakim #Ziyech fuori da… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, INCONTRO CON GLI AGENTI DI DE KETELAERE I rossoneri vogliono bloccare il giocatore… - PietroMazzara : Mercato in uscita: lo #Spezia ha fatto passi importanti per prendere #Caldara e Daniel #Maldini (in prestito). Sul… - LucchettiFranco : @bizio81_7 @UdaDaniele @MatteScm Cazzo dillo al Milan che ancora deve iniziare a fare mercato allora… - MarcoElliottOUT : @Zoroback_023 Perchè in realtà il mercato Milan è finito bisogna trascinare però fino al 31 agosto -