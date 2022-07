È morto Shinzo Abe. L'ex premier del Giappone evittima di un attentato durante un comizio. Arrestato ex militare

Pubblicità

giuliapompili : +++ La NHK ha annunciato che Shinzo Abe è morto +++ - Agenzia_Ansa : FLASH | L'ex premier giapponese Shinzo Abe è morto. Lo riferiscono i media locali - repubblica : Giappone, l'ex premier Shinzo Abe e' morto per le ferite riportate nell'attentato - marcomassarotto : RT @giuliapompili: +++ La NHK ha annunciato che Shinzo Abe è morto +++ - QdSit : L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è morto a seguito delle feriteriportate in occasione dell'attentato avven… -

Abe non ce l'ha fatta . L'ex premier del Giappone èin ospedale a Kashihara, dove era stato ricoverato d'urgenza dopo esser rimasto vittima di un grave attentato mentre si trovava ad un ...Abe . L'ex premier del Giappone era stato colpito al torace da colpi di arma da fuoco durante un evento elettorale a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico a Nara, città ...Un ex marinaio di 41 anni, Tetsuya Yamagami, è stato arrestato con l'accusa di aver sparato all'ex primo ministro Shinzo Abe, che è in ospedale ed è in stato "arresto cardiopolmonare".L 'ex premier giapponese Shinzo Abe e' morto. L'ufficializzazione del decesso di Abe è arrivato - secondo quanto scrive NHK - dal quartier generale del ...